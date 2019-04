”Lakkikaan ei tämän jälkeen ole enää niin valkoinen” – Oona Aallon ja Emma Pasasen hohtavat ylioppilaslakit pääsevät vihdoin tositoimiin

Kotimaa

”Lakkikaan ei tämän jälkeen ole enää niin valkoinen” – Oona Aallon ja Emma Pasasen hohtavat ylioppilaslakit pä

Lakki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aalto-yliopiston