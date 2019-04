Kotimaa

Syyte: Sysmäläisen lomakiinteistön alla piiloteltiin 23 kilon tukkuerää amfetamiinia

Liettualaismies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suokas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lahden