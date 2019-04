Kotimaa

Saako vappuna juoda puistossa ja pissata puskaan? Näin vastaa poliisi

Kenen juomiseen ja millaiseen juomiseen poliisi puuttuu?

Tekeekö eväiden syöminen juomisesta hyväksyttävämpää?

Kuinka tiukasti poliisi puuttuu puskapissaamiseen vappuna?

Miksi poliisi ja pelastuslaitos toivovat aina kurjaa säätä vapuksi ja päättäjäispäivälle?

Miten täynnä putkat ovat juopuneita vappupäivän aamuna?

Onko vappujuopottelu ylipäänsä siistiytynyt poliisin näkökulmasta viime vuosina?