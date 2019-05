Kotimaa

Syyttäjä: Lemmenjoen harjoituksen johtaja nautti alkoholia, antoi tilanteeseen sopimattomia käskyjä ja kaatuil

Oikeudenkäynti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päiviölle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päiviötä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

HS:n seuranta:

Istunto jatkuu. Oikeudenkäynnissä siirrytään asiaesittelyihin. Jaa



Medialle jaetusta haastehakemuksesta selviää, että syyttäjä vaatii Päiviölle sakkorangaistusta. Syytteiden ytimessä ovat alkoholin käyttäminen harjoitusten aikana, epäasialliset käskyt ja epäasialliseksi koettu kielenkäyttö vapaaehtoisissa kertausharjoituksissa. Pohjoiskarjalaisen pikkukaupungin johtaja on vaatinut korvausta kärsimyksistä 3000 euroa. Päiviö pitää perustetta oikeana, mutta paljoksuu määrää ja pitää oikeana määränä 1000 euron suuruista summaa. Jaa



Oikeus jakaa medialle syytteet kirjallisina ja pitää pienen tauon. Istunto jatkuu 9.50. Jaa



Päiviö myöntää teot osin, mutta tarkoitus ei ollut loukata Puolustus avaa lyhyesti Päiviön näkemystä. Päiviön puolustuksen mukaan tämä ei ole halunnut tarkoituksellisesti loukata ketään. Päiviö myöntää käyttäneensä epäasiallista kieltä. Koska kielenkäyttö on koettu epäasiallisena, hän myöntää esimiesaseman väärinkäyttämisen. Päiviö kiistää, että olisi käyttänyt alaisistaan ammattitaitoon liittyviä nöyryyttäviä ilmaisuja. Päiviö on katsonut asemansa vuoksi, että hänellä on oikeus kieltää alaisiaan puhumasta. Tämä ei ole hänen mukaansa nöyryyttävää. Väärällä sotilasarvolla kutsuminen ei ollut puolustuksen mukaan nöyryyttämistä, vaan herrashenkistä ja leikkimielistä kilpauilua ja sanailua. Puheet henkilökunnan erottamisesta eivät eivät olleet myöskään nöyryyttävää. Hän ei ole pitänyt todennäköisenä, että lausumia otettaisiin tosissaan. Puolustuksen mukaan Päiviöllä oli myös oikeus kehottaa leikkaamaan hiukset, jos ne eivät ole olleet ohjeistuksen mukaisia. Päiviö myöntää kunnianloukkaussyytteen perusteeltaan oikeaksi, vaikka tarkoitus ei ole ollut loukata. Lausuma oli tarkoitettu puolustuksen mukaan mustaksi huumoriksi. Päivitystä on tarkennettu aiemmasta: Päiviö kiistää käyttäneensä alaisistaan ammattitaitoon liittyviä nöyryyttäviä ilmaisuja. Alemmassa viestissä asia oli ilmaistu epäselvästi, ja sitä on nyt muutettu. Jaa



Päiviölle vaaditaan rangaistusta esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta Päiviölle vaaditaan rangaistusta esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta ajalta 22.9.-24.9.2017. Syyttäjän mukaan Päiviö on käyttänyt esimiesvaltaa väärin ja muita nöyryyttävällä tavalla. Hän muun muassa esitti syyttäjän mukaan Halventavia kommentteja seksuaalisesta suuntautumisesta ja ammattitaiodosta. Hän on myös uhannut henkilöitä sotilasarvon alentamisella. Syyttäjän mukaan tehtävän hotaminen ei ole ollut mahdollista. Hän nautti syyttäjän mukaan alkoholia harjoitusten aikana, antoi tilanteeseen sopimattomia käskyjä, kaatuili ja piti puheita. Lisäksi Päiviötä syytetään kunnianloukkauksesta. Nimittely koski pohjoiskarjalaisen kunnanjohtajan seksuaalisesta suuntautumista ja kykyä hoitaa julkista virkaansa. Jaa



Asianosaiset ja media on kuulutettu saliin. Kuvaajat poistuvat parhaillaan salista ja oikeusistunto alkaa. Jaa



Huomenta Helsingin hovioikeudesta. Karjalan lennoston entinen komentaja Markus Päiviö saapui oikeustalolle hieman ennen yhdeksää. Hänen puolustuksensa mukaan Päiviö kantaa vastuun virheistään ja on siirtynyt eilen reserviin. Puolustus ei tarkemmin kommentoinut virheitä ennen oikeuskäsittelyä. Päiviölle vaaditaan rangaistusta hänen toiminnastaan hänen toiminnastaan vapaaehtoisen harjoituksen yhteydessä Lapinmajalla Inarin Lemmenjoella syyskuussa 2017. Oikeudenkäynnin alkamista odotellaan yhä. Käsittelyä seuraa Mikko Gustafsson. Jaa