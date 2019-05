Esitutkinta: Lemmenjoen harjoituksen johtaja piti alkoholinkäyttöään sopivana ja vetosi liukkaisiin vaelluskenkiin

Kotimaa

Esitutkinta: Lemmenjoen harjoituksen johtaja piti alkoholinkäyttöään sopivana ja vetosi liukkaisiin vaellusken

Karjalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lemmenjoen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päiviö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esitutkinnan