Tulli takavarikoi huumekaupasta tunnetun Silkkitien verkkopalvelimen

kertoi perjantaina takavarikoineensa Silkkitie-verkkokauppapaikan verkkopalvelimen ja sen sisällön kokonaisuudessaan. Viranomaisepäilyjen mukaan Silkkitien kautta on myyty Suomessa ja kansainvälisestikin ”merkittäviä määriä huumausaineita ja muuta laitonta tavaraa”.Tulli toimi operaatiossa yhteistyössä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Esitutkinnassa yhteistyötä on tehty muun muassa ranskalaisviranomaisten ja Europolin kanssa.yhteydessä tulli onnistui tekemään myös ”merkittävän” bitcoin-virtuaalivaluutan takavarikon. Tulli ei kuitenkaan kerro asiasta tarkemmin, koska esitutkinta on edelleen kesken.Silkkitie aloitti toimintansa vuonna 2013 ja se on toiminut suojatussa Tor-verkostossa.”Silkkitie oli yksi pitkäikäisimmistä ja kansainvälisesti tunnetuimmista Tor-verkossa toimineista huumausaineita myyneistä kauppapaikoista”, Tulli kertoi tiedotteessa.