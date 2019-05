Kotimaa

EU aikoo rajoittaa mikromuovien käyttöä kosmetiikassa, pesuaineissa ja lannoitteissa

Kun

Euroopan

Mikromuoveja

Esityksen

Kustannustehokkainta

ECHA:n

Erityisesti

Kosmetiikan

Muutosta

Cosmethicsin puhelin­sovellus ilmoittaa kosmetiikan muovikemikaaleista

Arkisilla

Rantasen

Toki