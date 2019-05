Kotimaa

Alle neljäsosalla suomalaisista on elinluovutus­kortti, osa jopa pelkää elintensä olevan liian huonoja

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elimiään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinsiirron

Vastaajista