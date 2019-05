Kesämökin saattaa saada omaksi jopa käytetyn auton hinnalla, jos on valmis tyytymään ”erittäin alkeellisiin olosuhteisiin”

Kotimaa

Kesämökin saattaa saada omaksi jopa käytetyn auton hinnalla, jos on valmis tyytymään ”erittäin alkeellisiin ol

Projekti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesistöjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hinta-laatusuhteeltaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastokeskuksen

Helsingin Sanomat ja Oikotie kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.