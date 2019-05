Kotimaa

Loton 8 miljoonan täysosuma meni Jyväskylään

Lauantain Lotossa löytyi yksi täysosuma. Voittokuponki pelattiin Jyväskylän Seppälän Prismassa. Voittajalle on luvassa kahdeksan miljoonaa euroa.



Lauantainen voitto on tämän vuoden toiseksi suurin potti. Helmikuussa jakoon meni kaikkien aikojen suurin Loton yksittäinen summa, kun lohjalaisen MK-marketin asiakas voitti 15,5 miljoonaa euroa, kertoo Veikkaus tiedotteessaan.



Kierroksen oikea rivi on 5, 10, 12, 15, 26, 30 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 34 ja plussanumeroksi 22. Ensi viikolla Loton päävoitto on 1,2 miljoonaa euroa.