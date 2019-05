Kotimaa

Kylään tulleen miehen epäillään iskeneen kaveriaan teräaseella hengenvaarallisesti Kokemäellä

iskettiin teräaseella Kokemäellä Satakunnassa lauantain vastaisena yönä riidan päätteeksi, ja poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä.Poliisin mukaan 1980-luvulla syntynyt mies sai vammoja kehoonsa hengenvaaralliselle alueelle. Uhrin kaveria, 1990-luvulla syntynyttä huittislaista miestä epäillään tapon yrityksestä.Huittislainen mies oli tullut tapaamaan kaveriaan tämän luokse Kokemäen Peipohjassa, ja illan aikana heille oli tullut riitaa, poliisi kertoo. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja on kuulustellut useita ihmisiä tekoon liittyen.Epäilty on poliisin hallussa. Uhri on sairaalahoidossa eikä hänellä ole poliisin mukaan hengenvaaraa.