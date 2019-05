Kotimaa

Länsi-Porin kouluun kohdistuneen uhkauksen tutkinta edistynyt, poliisi turvaa koulupäivän kulun maanantaina

Länsi-Porin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi