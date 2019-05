Kotimaa

Suomen futuristisin huoltoasema sai uuden omistajan, myyjä pettyi hintaan: ”Ihmisiltä puuttuu näkemystä”

Lempäälässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huoltoasemarakennuksen