Tamperelaiskoulu aikoi lähettää Linnanmäellä riehuvat lapset taksilla kotiin vanhempien laskuun – rehtorin mukaan kyseessä opettajan erehdys

Kotimaa

Tamperelaiskoulu aikoi lähettää Linnanmäellä riehuvat lapset taksilla kotiin vanhempien laskuun – rehtorin muk

Kouluvuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opetushallituksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lainvastaisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy