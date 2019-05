Kotimaa

Maahanmuuttoviraston raportti vastaanotto­keskuksista: Yleisilme nuhjuinen mutta suuria puutteita ei löytynyt

Maahanmuuttovirasto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuuttoviraston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkastuksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuuttovirasto

Raportista

Turvapaikanhakijoille