”Onnistuuko huomenna pieni säätö?” – Karhu-ryhmän entistä varajohtajaa syytetään 150 000 euron huijaamisesta poliisilaitokselta

Kotimaa

”Onnistuuko huomenna pieni säätö?” – Karhu-ryhmän entistä varajohtajaa syytetään 150 000 euron huijaamisesta p

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikossyytteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vääränsisältöiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustuksen

Ylikonstaapelia

Syytteiden