Nuorista niin harva kuuluu luterilaiseen kirkkoon, että vanhemmilla on jo vaikeuksia löytää lapsilleen kahta kummia

Kotimaa

Nuorista niin harva kuuluu luterilaiseen kirkkoon, että vanhemmilla on jo vaikeuksia löytää lapsilleen kahta k

Yhä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkolliskokouksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkko