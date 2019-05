Kotimaa

Oulun poliisi pyysi koululaisia pysymään sisällä väkivaltarikos­epäillyn etsintöjen vuoksi

on torstaina iltapäivällä ollut meneillään väkivaltarikokseen liittyvä tehtävä Oulussa, minkä vuoksi se pyysi Paulaharjun koulun oppilaita ja henkilökuntaa pysymään sisällä.Poliisi perui pyynnön ennen yhtä ja kertoi, että koululle on annettu lupa avata ovet ja päästää oppilaat ja henkilökunta poisOulun poliisi tiedotti asiasta viestipalvelu Twitterissä. Epäilty on poliisin tiedossa ja häntä etsitään usean poliisipartion voimin.Poliisi painottaa, että kyse ei ole kouluun, oppilaisiin tai sen henkilökuntaan kohdistuvasta uhasta. Poliisi pyysi heitä silti pysyttelemään sisätiloissa varotoimenpiteenä. Tapahtumapaikka on Puolivälinkankaalla.Poliisin johtokeskus kertoo, ettei se tehtävän keskeneräisyyden vuoksi ja tutkinnallisista syistä tiedota tapauksesta tarkemmin. Poliisin mukaan sen tiedossa ole, että kukaan sivullinen olisi vaarassa.Uutinen täydentyy.