Kotimaa

Äänekosken juomaveteen päätyi vaarallista alkueläintä – syyttäjä vaatii kahdelle virkamiehelle sakkoja

Syyttäjä

Putki

Ympäristötoimenjohtaja

vaatii kahdelle virkamiehelle sakkoja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta Äänekosken vuoden 2016 vesikriisin hoidosta. Äänekoski on vajaan 20 000 asukkaan kaupunki Keski-Suomessa.Syytteessä ovat ympäristötoimenjohtajana toiminut mies ja terveystarkastajana toiminut nainen, jotka eivät syyttäjän mukaan ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi. He ovat aiemmin kiistäneet rikoksen.Epidemia kunnassa sai alkunsa, kun kaivinkone katkaisi runkovesijohdon tietyömaalla. Paine laski ja talousvesiverkostoon imeytyi jätevettä väärin rakennetusta ilmastuskaivosta. Samaan kaivoon oli asennettu vastoin ohjeita sekä talousveden että jäteveden ilmastus.Vatsataudin oireita sai saastuneesta vedestä syyttäjän mukaan ainakin 120 ihmistä. Sairastuneilla todettiin sapovirusta, adenovirusta ja Dientamoeba fragilis -alkueläintä. THL:n mukaan alkueläin tarttuu ulosteen välityksellä ihmisestä toiseen.katkesi keskiviikkona 12. lokakuuta, ja tieto epidemiaepäilystä tuli syyttäjän mukaan terveystarkastajalle viimeistään seuraavana sunnuntaina kello 18 illalla.Syyttäjän mukaan terveystarkastaja oli aluksi johtovastuussa tilanteesta. Hänen olisi pitänyt syyttäjän mukaan tiedottaa vedenjakelualueen käyttäjiä tiedotusvälineiden kautta ja tiedottaa lisäksi suoraan vähintäänkin terveyskeskusta ja Äänekosken kaupungin johtoa. Hän oli syyttäjän mukaan kuitenkin päättänyt kriisipalaverissa kello 19, ettei asiasta ilmoiteta tiedotusvälineille, vaan tiedotus tapahtuu ovelta ovelle tiedottamalla.”Tiedotus ei ole tavoittanut kattavasti alueen vedenkäyttäjiä. Tiedottamisessa olleiden puutteiden vuoksi monet alueen asukkaat eivät ole saaneet tarvittavia tietoja tilanteesta, sen merkityksestä terveydelle, korjaavista toimenpiteistä sekä tarpeellisia ohjeita erityisesti veden keittokehotuksesta. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että epidemia on päässyt leviämään, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.”Syyttäjän mukaan terveystarkastaja ei myöskään ilmoittanut epidemiaepäilystä viipymättä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), aluehallintovirastolle, Valviralle ja ely-keskukselle.puolestaan sai syyttäjän mukaan tiedon epidemiasta viimeistään maanantaiaamuna 17. lokakuuta ja otti johtovastuun terveystarkastajalta puoliltapäivin. Syyttäjän mukaan hänkään ei huolehtinut epidemiaepäilystä ilmoittamisesta viranomaisille ja kutsui epidemiatyöryhmän koolle vasta keskiviikkona, vaikka se olisi pitänyt tehdä viipymättä.Myös tiedottamisessa vedenkäyttäjille oli syyttäjän mukaan erilaisia puutteita. Syyttäjän mukaan epäselvyyttä oli muun muassa siitä, kuka tiedottaa asiasta. Tiedotteissa ei myöskään syyttäjän mukaan ollut ainakaan alkuvaiheessa karttaa, mikä on voinut aiheuttaa epäselvyyttä veden keittokehotusalueesta.”Tiedottamisessa on ollut ristiriitaisuutta ainakin siten, että [ympäristötoimenjohtaja] on puhunut radiohaastattelussa veden shokkikloorauksesta, josta ei kuitenkaan ole muuten tiedotettu ja jota ei ole tehty”, syyttäjä sanoo.Jutussa on asianomistajana 42 ihmistä.