Kotimaa

Nainen tuomittiin satojen koiran­pentujen sala­kuljettamisesta ja sairaiden pentujen myymisestä

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salakuljetuksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus

käräjäoikeus on tuominnut vuoden vankeuteen naisen, joka toi Virosta maahan koiria laittomasti.Tuomion mukaan maahan tuli naisen tieten noin 490 koiranpentua säännösten ja määräysten vastaisesti. Käräjäoikeus tuomitsi naisen koiranpentujen salakuljetuksesta, eläinsuojelurikoksesta ja kahdeksasta petoksesta.eläinsuojelurikoksesta käräjäoikeus langetti vuosilta 2014–2016, ja syynä oli muun muassa eläinten puutteellinen hoito. Tuomittu esimerkiksi piti eläimiä likaisissa ja terveyttä vaarantavissa olosuhteissa.”[Tuomittu] on tahallaan jättänyt eläimiä tarpeellista hoitoa vaille”, käräjäoikeus katsoi.Oikeus huomioi tuomiossa myös takavarikoitujen kuljetusvälineiden saastaisen kunnon.”Kotietsintäpöytäkirjasta ilmenee, että kahdessa autotallista takavarikoidussa kuljetuskopassa on ollut vahva virtsan ja ulosteen haju ja sanomalehdellä on ollut ulostetta. Haju indikoi sitä, ettei kuljetuskoppeja ole pesty tai desinfioitu riittävässä määrin. Yksi koppa on ollut eläinkuljetusasetuksen vastainen, kun pentu ei ole mahtunut seisomaan häkissä.”nainen tuomittiin maksamaan rikoshyötynä valtiolle 94 000 euroa, josta 21 400 oli yhteisvastuullista toisen tuomitun kanssa.Petostuomiot aiheuivat siitä, että nainen ei tuomion mukaan kertonut koirien taustasta ja terveydentilasta avoimesti, kun myi niitä eteenpäin. Osa myydyistä koirista oli pakko lopettaa pian kaupanteon jälkeen.”[Tuomittu] on ollut 21.2.2014 lähtien rekisteröityneenä koirien kaupallisena tuojana. Riidatonta on, ettei Suomeen tuoduilla koiranpennuilla ole ollut edellä mainittujen säännösten tarkoittamaa virallista terveystodistusta eikä traces-ilmoituksia ole tehty”, oikeus kirjoitti.Traces eli Trade Control and Expert System on kehitetty varmentamaan eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta EU:n sisämarkkinoilla ja tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista.langetti jutussa sakkotuomiot myös kahdelle koiranpentuja Virosta kuskanneelle. Molemmat tuomittiin salakuljetuksesta, minkä lisäksi toinen sai tuomion eläinkuljetusrikkomuksesta ja toinen eläinsuojelurikoksesta.