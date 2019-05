Kotimaa

Hitlerin kiusallinen lahja

Marsalkka Mannerheimin entisen kotitalon vintillä Helsingin Kaivopuistossa on yksinkertainen puulaatikko, jossa ei ole mitään koristeita tai merkintöjä. Laatikossa on vanerikansi, jonka takaa paljastuu maalaus. Sen kehyksen alalaidassa on laatta.