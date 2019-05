Kotimaa

Murtomiehet iskivät apteekkiin ja terveysasemalle Joensuun Tuupovaarassa

kertoo selvittäneensä Joensuun Tuupovaaran apteekkiin ja terveysasemalle kohdistuneet murrot, joiden yhteydessä vorojen matkaan lähti muun muassa suuri määrä lääkkeitä.Poliisi sai maaliskuun loppupuolella varhain aamulla hälytyksen, että Tuupovaaran apteekkiin on murtauduttu. Tekijöiden kerrottiin poistuneen paikalta punaisella farmarimallisella autolla.Apteekista hävisi pitkäkyntisten matkaan useita satoja lääketabletteja. Osa näistä oli luokiteltu huumausaineiksi. Samassa yhteydessä oli rikottu myös apteekin vieressä olleen liikehuoneiston oven ikkuna, mutta sisällä huoneistossa ei ollut käyty.Muutamia päiviä myöhemmin poliisille tuli tietoa, että Tuupovaarassa oli murtauduttu myös terveysasemalle. Vorot olivat vieneet terveysaseman tiloista paitsi huumaavia lääkkeitä myös tutkimuslaitteita ja puhelimia. Anastetun omaisuuden arvo oli hieman yli 10000 euroa.selvisi, että terveysaseman edustalla oli tapahtumahetkellä tehty havainto tummansinisestä henkilöautosta. Poliisi pystyi yhdistämään valvontakameratallenteiden perusteella kyseiseen tummansiniseen henkilöautoon kaksi joensuulaismiestä. 44-vuotias sekä 28-vuotias mies otettiin kiinni ja sittemmin vangittiin.Vanhempi miehistä on poliisin mukaan myöntänyt murtautuneensa molempiin paikkoihin. Sen sijaan nuorempi miehistä on kiistänyt syyllisyytensä.Molemmat miehet on aiemmin tuomittu omaisuusrikoksista.Anastetut lääkkeet ovat jääneet kateisiin.Jutun esitutkinta on nyt valmis, ja tapaukset etenevät syyttäjälle syyteharkintaan.