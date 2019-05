Helleraja rikkoutui Ilomantsissa lauantaina, mutta äitienpäivää vietetään tuulisessa säässä – viime vuonna mitattiin ennätyshelle

Kotimaa

Helleraja rikkoutui Ilomantsissa lauantaina, mutta äitienpäivää vietetään tuulisessa säässä – viime vuonna mit

Kuluvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äitienpäivää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko maassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ukkoskausi

Vaikka