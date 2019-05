Helteiden jälkeen tullut ukkonen on aiheuttanut sähkökatkoja Itä-Suomessa, kuutostie osin suljettu kaatuneiden puiden takia

Kotimaa

Helteiden jälkeen tullut ukkonen on aiheuttanut sähkökatkoja Itä-Suomessa, kuutostie osin suljettu kaatuneiden

Helteisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Karjalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo aiemmin