Teini-ikäisten raskauksia keskeytettiin huomattavasti vähemmän kuin aiemmin

määrä laskee entisestään, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.Keskeytysten kokonaismäärä oli viime vuonna 8 602. Lukumäärä on matalin sen jälkeen, kun abortteja koskeva lainsäädäntö astui voimaan vuonna 1970.Vuoteen 2017 verrattuna keskeytyksiä oli noin 8,4 prosenttia vähemmän.Alle 20-vuotiaiden keskuudessa abortit ovat vähentyneet huomattavan paljon viime vuosina. Teini-ikäisten raskauksia keskeytettiin viime vuonna 16,1 prosenttia vähemmän kuin sitä edeltävänä vuonna.”Viime vuosina kunnat ovat yhä enemmän heränneet tarjoamaan nuorille ilmaista ehkäisyä. Samalla myös netti on helpottanut nuorten tiedonhakua”, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Anna Heino.Eniten keskeytyksiä tehtiin yhä 20–24-vuotiaille. Myös tässä ikäryhmässä määrä on silti laskussa ja keskeytyksiä oli viime vuonna noin kymmenes vähemmän kuin sitä edeltävänä.puolet raskauden keskeyttäneistä oli synnyttänyt ainakin kerran ennen keskeytystä. Hieman vajaa kymmenesosa raskaudenkeskeytyksistä tehtiin vuonna 2018 naisille, jotka olivat synnyttäneet kahden vuoden sisällä.Tämän lisäksi useampi kuin joka kolmas raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin. 8,4 prosentissa keskeytyksistä aiempi raskaudenkeskeytys oli ollut vuosien 2017–2018 aikana.Niistä alle 20-vuotiaista, joiden raskaus keskeytettiin, oli tehty aiempi keskeytys noin joka kymmenennelle.syyt olivat ylivoimaisesti yleisin peruste raskaudenkeskeytykselle. Tämä mainittiin syyksi 93,1 prosentissa keskeytyksistä. Muita yleisiä syitä olivat 40 vuoden ikä, vähintään neljän lapsen synnyttäminen ja alle 17 vuoden ikä. Keskeytysten syyt ovat pysyneet hyvin samanlaisina viime vuodet.Vuonna 2018 hieman reilu kolme prosenttia keskeytyksistä tehtiin mahdollisen tai todetun sikiövaurion perusteella. Sikiövaurion vuoksi tehtyjä abortteja on ollut viime vuosina hieman enemmän kuin vuosituhannen alussa.Ero vuosituhannen alkuun selittynee THL:n mukaan seulonta-asetuksen mukaisten seulontojen käyttöönotolla. Myös sikiövaurioperusteisten keskeytysten määrä on silti laskenut viime vuosina.Eniten raskaudenkeskeytyksiä suhteutettuna väestöön tehtiin Ahvenanmaalla ja Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Vähiten keskeytyksiä oli Pirkanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä.