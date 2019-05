Kotimaa

Oulun viimeviikkoisesta ampumisesta epäilty vangittiin, poliisi tutkii tapon yrityksenä

Oulussa

Ampumisen

viime torstaina suuren poliisioperaation ja muun muassa koulun sulkemisen aiheuttaneesta ammuskelusta epäilty mies on vangittu Oulun käräjäoikeudessa, kertoo poliisi tiistaina lähettämässään tiedotteessa.Ammuttu mies sai poliisin mukaan vakavia vammoja ampumisessa, mutta häntä on päästy kuulemaan. Ampujaksi epäiltyä epäillään tapon yrityksestä, poliisi kertoo. Sekä epäilty että uhri ovat 1990-luvulla syntyneitä oululaisia miehiä.Poliisin mukaan he tunsivat toisensa entuudestaan ja olivat sopineet tapaamisen Puolivälikankaan vesitornin luo, jossa toinen miehistä ampui useita laukauksia toista kohti. Muita ei poliisin mukaan osallistunut ampumiseen. Ampujaksi epäilty ilmoittautui poliisille itse.jälkeen viime torstaina poliisi etsi ampujaa operaatiolla, jonka moni sivullinenkin huomasi. Poliisi teki tarkistuksia eri puolilla Oulua.Ampumispaikasta muutaman sadan metrin päässä sijaitseva Paulaharjun koulu suljettiin varmuuden vuoksi, ja oppilaita sekä henkilökuntaa kehotettiin pysymään sisällä.