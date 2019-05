Kotimaa

Oulun seksuaalirikos­vyyhdissä toinen tuomio: 20-vuotiaalle miehelle kaksi vuotta vankeutta

Juuri nyt

Oulua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokonaisuudessa

kuohuttaneessa laajassa seksuaalirikos­kokonaisuudessa annettiin tiistaina toinen tuomio. Oulun käräjäoikeus tuomitsi 20-vuotiaan miehen kahden vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Kyse on tapauksesta, jossa useiden miesten epäillään hyväksikäyttäneen samaa 13-vuotiasta tyttöä.annettiin ensimmäinen tuomio viime viikolla. Oikeus langetti 21-vuotiaalle miehelle neljän vuoden vankeustuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.Kahden tuomitun lisäksi 13-vuotiaan hyväksikäytöstä on epäiltynä kuusi miestä. Syyteratkaisu on edelleen tekemättä neljän epäillyn osalta.