Kotimaa

Vegaani­ruokaa lautaselle ja autot pois – Raportti patistaa suomalaisia rajuihin elämän­tapa­muutoksiin ilmast

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Radikaali muutos vaatii muun muassa uudenlaista kiertotalouden mukaista ruoantuotantoa, liiketoimintaa sekä yhteistyötä.



Uudenlainen vaihtoehto ruoantuotantoon on keskiviikkona Vantaalla Metropolian ammattikorkeakoulussa avattu ruoantuotannon keskus Urban farm lab. Siellä kokeillaan erilaisia kiertotalouden mukaisia viljely- ja ruoantuotantoteknologioita ja sisäviljelyn kaupallistamista.



Tulevaisuuden ruokakeskuksessa kasvatetaan muun muassa ilmaperunoita, sirkkoja, vihersalaattia, yrttejä, versoja, humalaa ja sieniä. Tavoite on rakentaa Metropolian kampukselle täysin hiilineutraali kaupunkiviljelyn järjestelmä.





Hallissa ruokaa kasvattaa viisi yritystä, jotka hyödyntävät tuotannossa syntyvän hävikin. Esimerkiksi sienten tuottamaa hiilidioksidia käytetään salaatinviljelyssä ja salaatinviljelyn hävikkiä sirkkojen ravintona.



Sitran kiertotalousasiantuntijan Merja Rehnin https://www.hs.fi/haku/?query=merja+rehnin mukaan tavoite on tuoda ruoantuotanto lähemmäksi kaupunkilaisia, joita on suomalaisistakin 70 prosenttia.



”Koko ruokaketjun hiilijalanjälki on merkittävä, myös yksityisen kuluttajan kannalta. Täytyy miettiä, miten ruoka tulevaisuudessa tuotetaan”, Rehn sanoo.





Rehn toivoo, että suomalaisyritykset perustaisivat vastaavia keskuksia esimerkiksi teollisuuspuistoihin ja että ruoan sijaan Suomesta kehittyisi merkittävä ruoantuotannon teknologioita vievä maa.



Viljelysmaan huvetessa kaupunkeihin soveltuva sisäviljely voi tuoda kaupallisia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Uusille ruoantuotannon tekniikoille on tarvetta esimerkiksi kuumissa ja kuivissa tai lyhyiden kasvukausien oloissa.



Muutoksen perustaksi tarvitaan Sitran mukaan kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, joka perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen ja tuotteiden elinkaaren pidentämiseen.



”Tarvitaan palveluita, jakamista, vuokraamista ja kierrätystä. Niihin perustuvien liiketoimintamallien pitäisi yleistyä merkittävästi”, sanoo kiertotalousasiantuntija Heikki Sorasahi https://www.hs.fi/haku/?query=heikki+sorasahi : ”Niiden pitäisi yleistyä merkittävästi.”



Muutosta pystyttäisiin Anu Männyn mukaan tukemaan niin sanotulla kestävän kehityksen verosiirtymällä, jonka avulla voitaisiin paitsi vähentää päästöjä myös vahvistaa työllisyyttä ja taloutta.





Sitran mallissa hinnoitellaan rankemmin asioita, joita emme halua, sekä kevennetään esimerkiksi tuloverotusta. Matalatuloisimmille kotitalouksille voitaisiin mallin mukaan maksaa könttäsummapalautuksia.



Sitran mukaan ilmaston lämpeneminen maksaa Suomelle satoja miljoonia, jopa miljardeja euroja https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005864228.html .



”Toimilla on kiire, ja ne on käynnistettävä heti”, Mäntylä painottaa.



Pikaisia toimia korosti myös kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC erikoisraportissaan viime syksynä. IPCC:n mukaan ihmiskunnan on muutettava elämäntapaansa perusteellisesti https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005856206.html , jotta maapallon lämpeneminen saadaan rajoitettua 1,5 asteeseen.



Muokkaus 16.5.2019 klo 9: lisätty linkki Sitran raporttiin.