Tutkimus: Vuorotyö lisää sairauslomia ja altistaa vakaville sairauksille, mutta mahdollisuus vaikuttaa omiin vuoroihin pienentää riskiä

Kotimaa

Tutkimus: Vuorotyö lisää sairauslomia ja altistaa vakaville sairauksille, mutta mahdollisuus vaikuttaa omiin v

Vuorotyö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ropposen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaali-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuorotyötä

Oikaisu 16.5.2019 kello 16.36: Palkansaajien määrät ovat miljoonia, eivät miljardeja.