Ulkomaalaisia epäillään rikoksista huomattavasti suomalaisia useammin – grafiikat näyttävät, miten epäilyt eroavat rikoksittain

Kotimaa

Ulkomaalaisia epäillään rikoksista huomattavasti suomalaisia useammin – grafiikat näyttävät, miten epäilyt ero

Ulkomaalaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastokeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

epäillään Suomessa rikoksista 1,2 kertaa suomalaisia useammin, kertoo Tilastokeskus.Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa asuvat ulkomaan kansalaiset ovat suomalaisiin verrattuna erityisen usein epäiltynä omaisuusrikoksissa sekä henkeen- ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa.Omaisuusrikosten kohdalla epäilyjä on 8,7 tuhatta suomalaista kohti. Ulkomaalaisten kohdalla vastaava luku oli 11,2.Henkeen- ja terveyteen kohdistuneiden rikosten kohdalla rikosepäilyjä on 3,5 tuhatta suomalaista kohti ja 5,4 tuhatta ulkomaalaista kohti.Luvut ovat ikä- ja sukupuolivakioituja eli luvut on pyritty tekemään keskenään vertailukelpoisiksi riippumatta esimerkiksi väestöryhmien välisistä eroista.luvut paljastavat isoja eroja eri kansallisuusryhmien välillä. Esimerkiksi huumausainerikoksien kohdalla somalialaiset miehet ovat epäiltynä 3,4 kertaa useammin kuin suomalaiset miehet. Seksuaalirikoksien kohdalla irakilaiset miehet ovat epäiltynä 12,8 kertaa useammin kuin suomalaiset miehet.Suora vertailu kansallisuuksien välillä on kuitenkin vaikeaa, sillä rikostilastoissa selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäilty lasketaan yleensä mukaan yhtä monta kertaa kuin hän on epäiltynä samasta tai eri rikoksesta vuoden aikana.vuonna poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 443 500 rikoslakirikosta. Selvitettyihin 273 600 rikoslakirikokseen syylliseksi epäiltyjä oli 297 600. Heistä 34 200 oli ulkomaalaisia.Suomalaiset ovat epäiltynä noin 89 prosentissa selvitetyistä rikoslakirikoksista.