Koululaiset jakoivat alastonkuviaan Instagramissa: Lapset kopioivat aikuisten maailmasta sen, mikä on seksikästä ja mihin pitää pyrkiä, sanoo asiantuntija

Koululaiset jakoivat alastonkuviaan Instagramissa: Lapset kopioivat aikuisten maailmasta sen, mikä on seksikäs

”Seksuaalikasvatus ei toimi niin, että annetaan lasten pärjäillä ja kasilla kerrotaan jotain.”

”Jos lapsi sanoo haluavansa harjoitella seksin harrastamista, se ei välttämättä tarkoita että hän haluaisi harjoitella yhdyntöjä, vaan ehkä pussaamista ja koskettamista.”

Lapset kopioivat aikuisten maailmasta sen, mikä on seksikästä ja mihin pitää pyrkiä.