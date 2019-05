”Nää virkamiehet tekee sit hienoja tilastoja ja käyriä” – Tuoreen tutkimuksen mukaan kuntapäättäjät ovat sormi suussa tilinpäätösten edessä

Kotimaa

”Nää virkamiehet tekee sit hienoja tilastoja ja käyriä” – Tuoreen tutkimuksen mukaan kuntapäättäjät ovat sormi

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

puolet kunnanvaltuutetuista kaipaa lisäkoulutusta kunnan taloustietojen kuten tilinpäätös- ja talousraporttien tulkintaan. Tieto selviää Kunnallisalan Kehittämissäätiön rahoittamasta tutkimuksesta Valtuutetut talousinformaation käyttäjinä.Lauantaina julkaistu tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Laajassa kysely- ja haastattelututkimuksessa selvitettiin sitä, miten hyvin kunnan- ja kaupunginvaltuutetut ymmärtävät ja käyttävät talousinformaatiota.Tulosten mukaan yleisin tapa tulkita kunnan taloustietoja on toisen käden tieto. Valtuutetut muodostavat kuvan kuntansa taloustilanteesta esimerkiksi uutisten, keskusteluiden ja kunnan virkamiesten esitysten pohjalta. Tutkijat korostavat, että toisen käden tietoihin luottaminen on mielenkiintoinen tulos, joka korostaa monimutkaisten taloustietojen välittäjien merkitystä.Kyky ymmärtää ja tulkita kunnan taloustilannetta on olennainen edellytys valtuutetun tehtävässä.Yksi peruste toisen käden tietojen käyttöön on se, että tiedot on valmiiksi pureskeltu helppotajuisiksi.”Kyllähän meidän nää virkamiehet tekee sit hienoja tilastoja ja käyriä ja käppyröitä, et mihin suuntaan ollaan menossa. Ni ne on sellasia et josta pystyy maallikkoki sit tulkitsemaan”, eräs valtuutettu kertoi tutkimushaastattelussa.mukaan muodollisten raporttien kuten tilinpäätösten käyttö on valtuutettujen keskuudessa suhteellisen vähäistä. Haastateltavat kertoivat, että he esimerkiksi luottavat kunnan talousjohtoon laskelmien selostamisessa ja avaamisessa.”Mä tartun puhelimeen ja soitan ja kysyn, keskustelen, kun sitten niinkään lueskelen tilinpäätöskirjoja”, yksi valtuutettu sanoi.Valtaosa valtuutetuista arvioi osaavansa tulkita talousraporttien sisältöä. Vain seitsemän prosenttia piti osaamistaan heikkona. Tästä huolimatta yli puolet valtuutetuista haluaisi tilinpäätös- ja talousarviolaskelmiin liittyvää lisäkoulutusta.Eniten lisäkoulutusta toivoivat naiset, taloushallinnon opintoja vailla olevat valtuutetut sekä nuoremmat ikäluokat ja uudet valtuutetut. Tutkijat suosittelevatkin, että kunnat antaisivat uusille valtuutetuille valtuustokauden alussa tehokasta koulutusta talousinformaation tulkintaan.Osa valtuutetuista on tyytyväisiä nykytilaan, jossa taloustieto esitetään valtuutetuille valmisteltuna.”Mut yleensä meille tuodaan ne tarjottimella sinne, et siinä mielessä ei oo tarvinnu kauheesti kaivella niitä tietoja”, haastateltava totesi tutkijoille.Tutkijat lähettivät kaikille Suomen valtuutetuille sähköisen lomakekyselyyn. Sen lisäksi tutkijat haastattelivat viidessä kunnassa yhteensä 25 valtuutettua. Kyselyyn vastasi 1 214 valtuutettua, eli vastausprosentti on 13,5.