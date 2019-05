Kotimaa

Lainmuutos vie MPK:lta oikeuden sotilaalliseen koulutukseen

Vapaaehtoiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MPK joutuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MPK on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MPK:n toiminta

”Kyllä meillä on taistelun mukaista koulutusta, ja käytämme Puolustusvoimien ohjesääntöjä.”

Vaikka

Puolustusvoimat

MPK toimii

MPK:n