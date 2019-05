Kotimaa

Soldiers of Odin -kulkue johti kärhämään Tampereella: Neljä ulkopuolista henkilöä otettiin kiinni

Soldiers of Odinin kulkue johti kahden eri ryhmän väliseen kärhämään Tampereella lauantaina, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Neljä kulkueen ulkopuolista henkilöä otettiin kiinni.Poliisin mukaan Soldiers of Odin -liikkeen jäsenet kokoontuivat lauantaina iltapäivällä Tampereen keskustan alueella. Kaikkiaan kokoontumiseen osallistui noin 80 jäsentä.Kokoontumisesta oli poliisin mukaan ilmoitettu etukäteen ja kokoontuminen sujui aluksi rauhallisissa merkeissä. Myöhemmin tilanne oli kuitenkin kärjistynyt provosointiin ja kärhämään Soldiers of Odinin jäsenten ja toisen paikalla olleen ryhmän välillä.”Kulkueen loppuvaiheessa sen ulkopuoliset tahot puuttuivat kulkueen liikkumiseen toistuvasti huutelemalla ja ärsyttämällä. Vanhan kirjastotalon puistossa tilanne kärjistyi niin, että kahden ryhmän väkivaltaisen yhteenoton välitön vaara oli olemassa”, poliisin tiedotteessa kerrotaan.”Tilanteessa provosoitiin ja provosoiduttiin.”mukaan ryhmien jäsenet olivat olleet fyysisessä kontaktissa toisiinsa, mutta tilanne saatiin kuitenkin rauhoitettua ennen varsinaista yhteenottoa. Tämän jälkeen kulkue jatkoi matkaansa ja sitä seurannut vastapuoli jatkoi huutelua, poliisi kertoo.Poliisin tiedossa ei ollut lauantai-iltana, että kukaan olisi loukkaantunut tapauksessa.Kiinni otetut neljä henkilöä eivät poliisin mukaan ole Soldiers of Odin -kulkueeseen osallistuneita henkilöitä, eikä kulkueeseen osallistuneita epäillä rikoksesta.