Kotimaa

Moottoripyöräilijä pakeni poliisia yli 200 kilometrin tuntivauhtia Turussa

Lounais-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylinopeutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisi havaitsi viikonvaihteessa useita moottoripyöräilijöitä, jotka ajoivat rajua ylinopeutta, poliisi kertoo tiedotteessaan.Sunnuntaina aamuyöllä 00.35 moottoripyöräpoliisi mittaisi Turun ohikulkutiellä moottoripyöräilijän vauhdiksi 172 kilometriä tunnissa, vaikka tieosuudella suurin sallittu nopeus on 100 kilometriä tunnissa.ajanut lähti poliisia pakoon kovaa vauhtia. Pakopyörän nopeus kiihtyi yli 200 kilometriin tunnissa. Sitten se kääntyi Vahdontielle. Moottoripyörä jatkoi 150 kilometrin tuntivauhtia tiellä, jolla on rajoitus 50 kilometriä tunnissa.Pakenija ajoi suljetulle kadulle. Kun hän yritti kääntyä, moottoripyöräpoliisi sai pakenijan pysäytetyksi.Tehdyn huumepikatestin perusteella kuljettaja oli käyttänyt amfetamiinia. Hänellä ei ollut myöskään voimassa olevaa ajokorttia.”Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksena”, poliisi kertoo tiedotteessaan.päivänä lauantaina poliisi mittasi kello 23.50 Turussa valtatie 8:lla kahden moottoripyörän nopeudeksi 203 kilometriä tunnissa. Toinen moottoripyörä pysäytettiin Maskussa Humikkalan liittymän kohdalla ja toinen Maskun keskustan liittymässä.Kumpaakin kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Heidät määrättiin ajokieltoon.Aiemmin lauantaina poliisi mittasi kello 22.20 Raisiossa valtatie 8:lla moottoripyörän vauhdiksi 189 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus tieosuudella on 100 kilometriä tunnissa.Moottoripyöräilijä määrättiin ajokieltoon, ja häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.