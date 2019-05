Kotimaa

Sunnuntai oli tähän mennessä vuoden lämpimin päivä, metsäpalo­varoitus laajennee koko Etelä-Suomeen

Hellerajat

Lähipäivinä

Keskiviikkona ukkosta on odotettavissa myös pääkaupunkiseudulle.

Sää

Pelastuslaitokset

https://twitter.com/brankkarit/status/1130106946135236608