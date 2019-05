Kotimaa

Koska Muumi­maailma haluaa laajentua ja asunto­messu­alue pitää rakentaa, Naantali kutsui kaavoittajat eläkkee

Naantalin

Turun

Toivonen

Naantalin

kaupungille tuli alkuvuodesta akuutti kaavoitusongelma. Teknisistä yliopistoista kaukana olevat kaupungit eivät ole nuorien kaavoittajien silmissä houkuttelevia paikkoja. Sama ongelma oli Naantalilla, kun se haki uusia kaavoittajia. Kaksi paikkaa oli auki, yksi saatiin täytettyä.Kaupungin tekninen johtaja, kaupunginarkkitehtija kaupunginjohtajapäätyivät yhteistuumin poikkeukselliseen ratkaisuun. Kaupunki palkkasi jo eläkkeelle jääneitä kaavoittamisen osaajia tekemään asemakaavoja määräaikaisesti.”Kaikki lähti liikkeelle siitä, että kaavoitusarkkitehtimme siirtyi aluearkkitehdiksi Turun seudulle. Mietimme, miten selviämme tilanteesta ja päädyimme pyytämään kovan luokan ammattilaisia töihin”, Ojala kertoo.ympäristötoimialan entinen johtajaja entinen kaavoitusarkkitehtisekä Uurasmaan edeltäjäsaivat Ojalalta ja Uurasmaalta pyynnön tulla määräaikaisiksi kaavoittajiksi. Heitä yhdistävänä tekijänä on, että he olivat jääneet jo aiemmin eläkkeelle.”Meillä oli keskeneräisiä kaavoja, jotka piti saada eteenpäin, kun kaksi kaavoittajaa siirtyi Naantalista muualle töihin. Eläkeläisvoimat ovat nyt tehneet niitä valmiiksi”, Uurasmaa kertoo.Nämä kolme osa-aikaista työviikkoa tekevää kaavoittajaa vastaavat kahden henkilön täyden työviikon työskentelyä.”Ajattelin ensin, että kyseessä on aprillipila, kun Ojala soitti ja pyysi töihin. Puolisoni Anja Latvalan kanssa päädyimme sitten hyväksymään pyynnön. Minun kannaltani oli hyvä palata arkkitehdin töihin johtamistöiden jälkeen”, Toivonen kertoo.ja Junttila sanovat, että nyt on ollut hienoa tehdä sitä työtä, johon on aikoinaan saanut koulutuksen. Ilman johtajan byrokraattisia velvollisuuksia voi keskittyä suunnitteluun.”Olemme kuin eläkeläisteekkareita.””Olin ennen eläkkeelle jäämistä 15 vuotta kaupunginarkkitehtina ja ajattelin, että olin saanut työni loppuun. Saimme juuri rantarakennuksemme valmiiksi, kun pyyntö kaavoittajaksi tuli”, Junttila sanoo.”Tänne oli helppo palata, kun tietää, että asiat rullaavat. Naantalissa on erittäin osaavia suunnitteluavustajia. He ovat perehdyttäneet meitä tietopalveluasioihin.”Anja Latvala oli ollut kaksi vuotta eläkkeellä. ”Villasukkia oli tullut kudottua jo monta laatikollista ja akryylimaalauksiakin oli jo niin paljon, että harrastus oli vaihtunut helpommin säilytettäviin akvarellimaalauksiin. Olin tehnyt Reiman ja Oscun kanssa töitä Turussa ja tiesin, että heidän kanssaan on helppo työskennellä”, hän kertoo.Osa-aikaisuus antaa aikaa palautumiseen ja harrastuksia ei tarvitse jättää.kaavoitusohjelmassa oli kolmikon tullessa kiireisiä kaavoja. Uurasmaan mukaan niiden tekeminen priorisoitiin. Osaa kaavoista oli valmisteltu jo pitkään ja niitä on saatu vietyä valmiina päätöksentekoon.Kuluvan vuoden aikana on tavoitteena saada hyväksytyksi strategisesti merkittävät viisi kaavaa: asuntomessualue, Ruonan yhdystien kaupan tontti ja liikennejärjestelyt, Soinisten pientaloalueen kaava, Muumimaailman laajentamisen mahdollistava Kailon asemakaavamuutos sekä Luonnonmaan koulun, päiväkodin, muiden palvelujen, kaupan sekä asumisen alue.Vuoden 2022 asuntomessualueen kaava saatiin valmiiksi jo alkuvuonna. Se on osa Luonnonmaan aluetta, joka on Naantalin pääkehittämisalue.”Naantalin asunto-ohjelman tavoitteena on, että kaupungin asukasmäärä kasvaa 150 asukkaalla vuodessa. Se tarkoittaa samalla sitä, että pitäisi rakentaa 150 asuntoa vuodessa. Luontainen väestönkasvumme on negatiivinen. Pelkkä kerrostalorakentaminen ei tuota toivottua väestörakennetta”, Uurasmaa kertoo.Ojala arvioi, että senioreiden myötä kaavoitukseen tuli valtava määrä osaamista, tietoa ja taitoa. Uurasmaa korostaa sitä, että nämä ammattitaitoiset ihmiset ovat tuoneet lisäarvoa kaavoitukseen.”Naantali ei kuitenkaan katso mustavalkoisesti työvoiman hankintaa. Kesäksi meille tulee opiskelijoita töihin”, Uurasmaa sanoo.Eläkeläiskolmikon työ Naantalissa päättyy tällä erää kesään. ”Olemme vitsailleet, että voisimme laittaa pystyyn kaavoitusarkkitehtien osuuskunnan. Voisimme tehdä akuutteja keikkoja”, Toivonen sanoo.Naantalin kaupunki on käyttänyt seniorivoimia myös kaupungin kiinteistöistä vastaavassa Tilalaitoksessa ja ympäristöpuolella.