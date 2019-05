Kevään ylioppilaiden nimet julki – HS:n hakukone esittelee ylioppilaat nimen ja koulun perusteella

Kotimaa

HS.fi julkaisee kaikkien uusien ylioppilaiden nimet maanantaina.

ylioppilastutkinnon tulokset ovat valmiit. HS julkaisee uusien ylioppilaiden nimet verkossa tänään maanantaina.Ylioppilaaksi valmistuu noin 25 200 henkilöä. Heistä kuusi henkilöä sai vähintään kahdeksan laudaturia.Noin 430 uusista ylioppilaista on ylioppilastutkintolautakunnan mukaan suorittanut tutkintonsa kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta tämän vuoden puolella. Noin 1 120 henkilöä on suorittanut tutkinnon kokeet hyväksytysti, mutta ei ole vielä saanut opintojaan valmiiksi.Kaiken kaikkiaan 25 900 henkilöä on suorittanut tutkinnon kokeet hyväksytysti keväällä 2019.Ylioppilastutkintolautakunta toimitti kevään 2019 ylioppilastutkinnon tulokset lukioille viime viikolla. Päivitetty lista uusista ylioppilaista julkaistaan tänään maanantaina. mukana ovat niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole kieltäneet nimensä julkaisua.Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan 40 271 kokelasta. Mukana ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.Katso ylioppilaiden nimet oheisesta hakukoneesta.ylioppilaan tutkinnon kokonaistulosta voidaan kuvata arvosanapisteiden avulla. Kokelaille lasketaan pisteet tutkinnon arvosanojen perusteella. Arvosanapisteiden summa ilmentää monipuolista ja korkeatasoista osaamista, jossa laudaturien lisäksi arvostetaan myös muita arvosanoja.Kevään 2019 paras arvosanapistemäärä on 80, jonka sai ylioppilastutkintolautakunnan mukaan yksi henkilö.Suoritettujen laudaturien määrä puolestaan ilmaisee huippuosaamista tietyissä tutkintoaineissa. Kun tutkinto on mahdollista hajauttaa kolmelle tutkintokerralle, siihen on teoriassa mahdollista sisällyttää äidinkieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka, kuusi reaaliainetta, kolme pitkää kieltä sekä lyhyitä kieliä.