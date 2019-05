Kotimaa

Viime kesän hoitajapula johti potilas­turvallisuuden vaarantumiseen ja vahinkoilmoitusten lisääntymiseen

Valvontaviranomaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivystyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Suomen