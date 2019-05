Kotimaa

Pirkkalassa varastettiin neljä uutta kaivinkonetta, poliisi pyytää havaintoja

poliisi pyytää yleisön havaintoja tapauksesta, jossa Pirkkalan Tuottotieltä varastettiin neljä kaivinkonetta liikekiinteistön pihalta.Varkaus tapahtui viime viikon perjantain kello 18 ja sunnuntain kello 15 välisenä aikana. Tampereen ohitustien varressa sijaitsevan liikkeen pihalta vietiin neljä pääväriltään keltaista Yanmar-merkkistä kaivinkonetta.Kaivinkoneista kolme oli 5,5 tonnin painoisia ja yksi kolmen tonnin painoinen. Koneissa oli yrityksen tarrat tekstillä ”kh-koneet.fi”.Koneet olivat uusia ja käyttämättömiä. Niiden arvo on yhteensä 200 000–250 000 euroa.Poliisin mukaan kaikki kaivinkoneet on saatettu viedä samalla kertaa perävaunullisella kuorma-autolla.pyytää yleisöä ilmoittamaan vähäisetkin havainnot teosta, koneiden kuljetuksesta tai muusta mahdollisesti asiaan liittyvästä. Vihjeitä voi ilmoittaa Nokian poliisin numeroon 0295 445 888 kello 8–17 tai sähköpostilla vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.Poliisi on julkistanut myös kolme alla näkyvää kuvaa, joissa näkyvät kaivinkoneet (Yanmar VIO57-6A, VIO27-6 ja VIO50-6A) ovat vastaavanlaisia kuin varastetut koneet.