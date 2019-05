Kotimaa

Yhdysvallat ampuu Rovajärvellä kovilla, mutta miksi myös USA johtaa Suomessa pidettävää suurharjoitusta?

Rovajärvi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bold Questissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harjoitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä

Bold Quest

Bold Questissa