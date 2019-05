Kotimaa

Pohjanmaalaisen turkistarhan pihassa mätänee läjäpäin ketunraatoja – video näyttää karun tilanteen

Pietarsaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvia

lähistöllä epäillään jätetyn turkiskettujen raatoja pitkäksi aikaa pihamaalle lojumaan.Ne ovat olleet pihalla niin pitkään, että jäljellä on enää luurankokasoja.Aivan turkiseläinten häkkien vieressä olevissa kasoissa näyttää olevan kymmeniä ellei satoja kettujen luurankoja.Lisäksi pitkin pihamaata siellä täällä lojuu yksittäisiä kettujen jäänteitä.turkistarhalla lojuvista luurangosta julkaisi maanantaina eläinsuojelujärjestö Oikeutta eläimille. Sen mukaan lähistöllä on myös useita muita turkistarhoja.Nyt asiaa tutkii Pietarsaaren ympäristöterveydenhuollon valvontaeläinlääkäri. Hänen on määrä tehdä tarkastus paikalle tänään tiistaina, joten lisää tietoja kettujen kohtalosta voi selvitä myöhemmin tänään.Toistaiseksi asiasta ei ole tehty rikosilmoitusta, kertoo Pietarsaaren poliisi.