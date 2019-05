Kotimaa

Nainen kavalsi 21 000 euroa kassasta, Suomen ainoa Unicef-kirpputori Suomessa lopettaa nyky­muotoisen toiminta

käräjäoikeus tuomitsi Unicefin kirpputorilla Ähtärissä tehdystä törkeästä kavalluksesta kuusi kuukautta ehdollista vankeutta naiselle, joka otti itselleen kassasta kaikkiaan noin 21 300 euroa. Hän otti rahat pienissä erissä.Lisäksi oikeus velvoitti naisen maksamaan kavaltamansa rahat kokonaisuudessaan takaisin Suomen Unicefille. Oikeus antoi ratkaisunsa tiistaina.Tuomio oli sama, mitä syyttäjäkin vaati. Teko oli törkeä, koska kokonaissumma oli suuri ja kavallusta jatkui yli vuoden ajan.Nainen työskenteli kirpputorilla työllistettynä, palkattuna myyjänä ja vapaaehtoisena vuosina 2016 ja 2017. Ensimmäisenä vuonna hän kavalsi pienissä erissä runsaat 7 000 euroa ja toisena jo lähes 14 000 euroa.Varat oli tarkoitettu hädänalaisten lasten auttamiseen maailmalla. Unicef on YK:n lastenapujärjestö, joka toimii yli 190 maassa.tuli Unicefin mukaan ilmi, kun kirpputorin tulot vaikuttivat vuonna 2017 pienenevän tasaisesti. Vain osa tuotoista oli tilitetty Unicefille. Järjestö teki tuolloin poliisille rikosilmoituksen.Kavalluksesta tuomittu tunnusti teon esitutkinnassa. Hän ei työskentele enää kirpputorilla.Ähtärin kirpputori on ollut ainoa vapaaehtoisten säännöllisesti ylläpitämä kirpputori, jossa on kerätty varoja Suomen Unicefille. Sen toiminta on kavallusepäilyn paljastumisen jälkeen päätetty lopettaa nykyisessä muodossaan tämän vuoden loppuun mennessä.