Lapsiperheiden määrä vähenee nopeaa vauhtia, samalla yksinasuvien määrä kasvaa

katsaus perheiden määrään kertoo muutoksesta Suomessa: Niin perheiden kuin lapsiperheidenkin määrä vähenee ja yksinasuvien määrä nousee.Perheiden määrä kasvoi tasaisesti 90-luvun alusta lähtien, mutta nyt parin viime vuoden aikana se on kääntynyt laskuun. Viime vuonna perheiden määrä väheni 2 800:lla.Tilastokeskus kertoi keskiviikkona, että viime vuoden lopussa Suomessa oli 1 469 000 perhettä, joista yleisin malli oli aviopari ja lapsia. Perhetilastossa perhe tarkoittaa samassa asunnossa asuvia henkilöitä, joita voivat olla myös esimerkiksi avopari ilman lapsia tai isä ja lapsia.Sama muutos on käynnissä siis myös lapsiperheissä, joita oli viime vuonna yhteensä 562 000. Näiden määrä pieneni edellisvuodesta 4 300:lla.Tilastokeskuksen mukaan vähennys on suurempi kuin edellisvuonna ja selvästi suurempi kuin viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Lapsiperhe määritellään niin, että siihen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.Tilastokeskus tietää myös selvän syyn lapsiperheiden määrän vähenemiseen: perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat.lapsettomien avopariperheiden ja lapsettomien avioparien määrä nousi molemmilla parilla tuhannella perheellä.Samoin yksinasuvien määrä on nousussa: Viime vuonna heitä oli yli 1 191 000, joka on lähes 30 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.Myös perheiden koko pienenee. Niiden keskikoko oli viime vuonna 2,75, kun vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä.Sen sijaan tasaisena pysyy lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku, joka oli 1,85. Lapsia syntyy vähemmän kuin aiemmin, mutta tämä luku on pysynyt vakaana.Yksilapsisia lapsiperheitä oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia oli 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta. Nämäkin osuudet ovat pysyneet ennallaan.Suomessa oli viime vuonna runsaat 50 000. Uusperheiden osuus lapsiperheistä on pysynyt jo vuosia yhdeksässä prosentissa.Keväällä 2017 tuli voimaan avioliittolain muutos, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on nyttemmin muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua.Rekisteröityjen parien perheitä oli vajaat 1 300 ja saman sukupuolen avioparin perheitä oli puolestaan vajaat 2 000. Näistä kaksi kolmesta oli naisparin perheitä.Viime vuonna perheisiin kuului 73 prosenttia väestöstä. Tämäkin osuus on pienentynyt tasaisesti, sillä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.