Iskelmä menetti otteen suomalaisten lempimusiikkina, samalla musiikkia kuunnellaan ennätyksellisen vähän

on häviämässä kilpaa suomalaisten päivittäisenä ajanvietteenä. Tämä selviää Tilastokeskuksen tuoreesta vapaa-aikatutkimuksesta.Tutkimuksen mukaan 58 prosenttia suomalaisista kuuntelee musiikkia päivittäin. Vuonna 2002 vastaava osuus oli 69 prosenttia ja vuonna 1991 67 prosenttia.Päivittäinen musiikin kuuntelu on vähentynyt 15–64-vuotiailla suomalaisilla. Eniten päivittäistä kuunteluaan ovat vähentäneet 35–44-vuotiaat. Ikäryhmästä musiikkia kuuntelee päivittäin enää hieman yli puolet, 52 prosenttia. Vielä vuonna 2002 osuus oli 74 prosenttia.Muutos kielii yhteiskunnan ja mediamaailman muutoksesta sekä kiireen lisääntymisestä ruuhkavuosia elävien arjessa. Ruuhkavuosiaan elävien ajasta kilpailee nykyisin aiempaa useampi media. Tilastokeskuksen tutkimuksen perusteella musiikki näyttää häviävän kilpaa podcasteille, suoratoistopalveluille ja muille ajanviettotavoille.Musiikin kuuntelu on kuitenkin yhä varsin yleistä. Esimerkiksi juuri 35–44-vuotiaista 30 prosenttia kertoo kuuntelevansa musiikkia useana päivänä viikossa. Vuonna 2002 osuus oli 14 prosenttia.vapaa-aikatutkimus antaa kiinnostavia tietoja myös siitä, mitä suomalaiset kuuntelevat. Se sisältää myös uutisen, sillä iskelmä- ja viihdemusiikki ei ole enää Suomen suosituin musiikkimuoto. Iskelmää kertoo kuuntelevansa 62 prosenttia suomalaisista, vielä 2002 osuus oli 75 prosenttia.Nykyisin suomalaiset ovat pop-rock-kansaa. 66 prosenttia vastaajista sanoo kuuntelevansa pop-rock -musiikkia. Vuonna 2002 poppia tai rockia kertoi kuuntelevansa 49 prosenttia.Vuodesta 2002 eniten suosiotaan ovat kasvattaneet rap- ja heavy. Molempia kertoo nykyisin kuuntelevansa noin neljännes, 24 prosenttia, suomalaisista. Vuonna 2002 osuus oli kyseisten musiikkityylien kohdalla hieman yli 10 prosenttia.