Kotimaa

Vartijan epäillään vieneen tavaraa ja marjarahoja kaupoista, joita hän vartioi

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miehen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotietsinnässä

Mies

epäilee vartijana työskennelleen miehen varastaneen tavaraa kaupoista, joita hän vartioi. Miestä epäillään omaisuusrikoksista, joiden epäillään tapahtuneen vuosina 2017–2019 Joensuussa Pohjois-Karjalassa.Poliisi epäilee, että osassa epäillyistä rikoksista mies on käyttänyt hyväkseen rooliaan vartijana.25-vuotias mies toimi pienehkön joensuulaisen yrityksen vartijana ja osaomistajana, kertoo poliisi torstaina julkistamassaan tiedotteessa. Vartiointiyrityksellä oli asiakkaina suuria joensuulaisia kauppoja.Miehen epäillään liikkuneen kaupoissa kun ne olivat suljettuina ja anastaneen liikkeistä muun muassa käyttötavaraa ja elektroniikkaa. Hänen epäillään myös avanneen liikkeissä olleita pelikoneita ja rahanvaihtokoneita liikkeissä olleilla avaimilla ja vieneen koneista käteistä rahaa. Poliisin mukaan rahaa on hävinnyt huomattava määrä.Poliisin mukaan miehen epäillään peitelleen kulkemisiaan poistamalla valvontakameratallenteita.epäillään anastaneen myös marjojen myynnistä saatuja rahoja. Vartiointiyrityksen vastuulla oli viime kesänä kauppojen yhteydessä olleiden marjanmyyntipisteiden myyntirahojen käsittely. Marjanmyyntirahoja oli poliisin mukaan kadonnut huomattava määrä.Poliisi on tehnyt miehen hallinnoimalle kiinteistölle kotietsinnän. Sieltä on poliisin mukaan löytynyt kauppaliikkeistä anastettua omaisuutta, kätkettyä käteistä ja marjanmyynnin tilitykseen liittyviä käteispusseja.löytyi poliisin mukaan myös omaisuutta, jota on anastettu vapaa-ajan asunnoilta Joensuun ja Kontiolahden alueilla. Miestä epäillään osallisuudesta myös vapaa-ajan asunnoille tehtyihin murtoihin, joita tuli poliisin tietoon syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019. Vapaa-ajan asunnoista anastettiin esimerkiksi mönkijöitä ja työkaluja.Miehellä epäillään olleen kumppaneita vapaa-ajanasuntomurroissa. Kaupoista tehdyt anastukset hänen epäillään tehneen yksin.on esitutkinnassa poliisin mukaan kiistänyt syyllistyneensä väitettyihin tekoihin.Poliisin mukaan miestä epäillään ainakin 16 rikoksesta, joista valtaosa on varkauksia ja törkeitä varkauksia. Vahinkoa asianomistajille on poliisin laskelmien mukaan syntynyt yhteensä useiden kymmenientuhansien eurojen arvosta.