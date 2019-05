Aamuneljään auki olevien terassien määrä räjähti alkoholilain uudistuksen jälkeen, ja yhä useampi terassi rakennetaan katolle

Kotimaa

Aamuneljään auki olevien terassien määrä räjähti alkoholilain uudistuksen jälkeen, ja yhä useampi terassi rake

Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kattoterassien

Anniskelu

Terassien

Myös