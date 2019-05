Kotimaa

Martinlaakson koulussa lukukoira on mukana oppilaiden lukupiknikissä

Piknikillä on mukava tunnelma. Koulun pihalla olevien puiden alle on asetettu säkkituoleja, joissa on helppo lukea ystävien kanssa yhdessä. Tarjolla on myös mehua ja keksejä.Lukeminen edistää muun muassa lasten ja nuorten sanavarastoa sekä mielikuvitusta. Tämän tiesivät myös haastattelemamme oppilaat. Fantasiakirjoista kiinnostunut Hanna Lindén, 13, on yksi innokkaista lukupiknikin osallistujista.”Lukeminen auttaa rentoutumaan ja oppimaan uutta”, Hanna kertoo lukemisen hyödyistä.Koululaisten lukuinto on selvästi kohdallaan. Saamme esimerkiksi kuulla mitä kirjoja piknikille osallistuvat tykkäävät itse vapaa-ajallaan lukea. Lisäksi oppilaat jakavat parhaimmat kirjavinkkinsä vaikkapa kesälomaa varten.Koulun pihalta ei löydy pelkästään innokkaita lukijoita sillä lukupiknikille osallistui myös muutama yllätysvieras. Keitä oikein ovat Manta ja Lukutoukka?