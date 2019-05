Tuore julkaisu: Mökkeily on omakotiasujien huvia, kerrostaloasujista vain 30 prosenttia mökkeilee

Kotimaa

keskimääräinen mökkimatkan pituus on 92 kilometriä, omakotitaloissa asuvilla hieman tätä vähemmän ja kerrostaloissa asuvilla hieman enemmän. Pisimmät mökkireissut tekevät uusimaalaiset, joiden keskimatka mökeilleen on peräti 167 kilometriä.Tiedot selviävät Tilastokeskuksen laajasta, mökkeilykulttuuria käsitteleväst tilastosta.Julkaisun mukaan kesämökkejä harrastavat ihmiset, jotka muutenkin asuvat omakotitaloissa. Mökinomistajista reilusti yli puolet asuu omakoti- tai paritaloissa, kun taas kerrostaloissa heistä asuu vain alle 30 prosenttia ja rivitaloissa 11 prosenttia.Viime vuonna mökkejä Suomessa oli hieman yli puoli miljoonaa, missä oli puolen prosentin korotus edellisvuoteen verrattuna. Määrä on siis pienoisessa kasvussa samalla kun viime vuosina on käyty keskustelua siitä, mitä tapahtuu suurten ikäluokkien jälkeensä jättämille mökeille.Kesämökkirakentamisen kulta-aikaa olivat 70- ja 80-luvut ja jonkin verran vielä 90-lukukin, jolloin valmistui 8 000 uutta mökkiä. Nyt niitä valmistuu enää puolet tästä tai vähemmän vuosittain. Eniten niitä on viime vuosina valmistunut Lappiin, Varsinais-Suomeen ja Etelä-Savoon.sijaitsevat Suomessa siellä, missä avautuvat laajat vesistöt.Mökkikuntien ylivoimaista kärkikaksikkoa edustavat Kuopio (10 805 mökkiä) ja Mikkeli (10 536 mökkiä). Kuopiossa mökkien määrää selittää siihen kuuluva matkailukeskus Tahko Nilsiässä sekä Kallavesi. Mikkelissä isot järvet ovat Saimaa, Puulavesi ja Kyyvesi.Kolmantena on pieni merenrantakaupunki Parainen, jossa mökkejä on 8 820. Asukkaita siellä on vain runsaat 15 000, joten mökkeilijät enemmän kuin kaksinkertaistavat kunnan väkiluvun kesäisin.Listan jatko sekin alleviivaa vesistöjen merkitystä. Seuraavina tulevat Lohja, Savonlinna ja Hämeenlinna. Ainoa pohjoisen kunta top 15 -listalla on Kuusamo, jossa sijaitsee Ruka.Kun katsotaan Paraisten tapaan kunnan asuttujen asuntojen määrää suhteessa mökkeihin, lista jatkuu näin: Mäntyharju, Kemiönsaari, Pälkäne ja Asikkala. Jokaisessa on enemmän mökkejä kuin asuttuja asuntoja.mökkiasutus on Kustavissa ja Kaskisissa, joissa oli keskimäärin 15–19 kesämökkiä jokaisella maaneliökilometrillä. Koko maan keskiarvo on alle kaksi mökkiä per neliökilometri.Sen sijaan Kauniaisissa on kesämökkejä tasan nolla. Se on Suomen pinta-alaltaan pienin kunta. Vielä vuonna 2000 niitä oli kaksi. Kerava on listalla seuraava, siellä on vain 22 mökkiä. Helsingissä kesämökkejä on yli 400, Vantaalla noin 700 ja Espoossa yli 1 600.Nykyään rakennetaan entistä isompia mökkejä: 2010-luvulla rakennettujen vapaa-ajan asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 71 neliötä, kun taas kaikkien kesämökkien keskikoko oli 49 neliötä.Nuori mökinomistaja on todellinen harvinaisuus. Mökin omistavien suomalaisten keskimääräinen ikä on nyt noin 63 vuotta. Vain kuusi prosenttia mökin omistavista on alle 40-vuotias.