Kotimaa

Tiedeministerin valinta lisäisi poliittista ohjailua ja rajoittaisi tieteen vapautta

Uutta

Mutta

hallitusta ollaan leipomassa nyt tosi tarkoituksella. Vaikka monet yliopistoissa ovat toivoneet Suomeen tiedeministeriä tai ainakin jonkinlaista tiedeasiantuntijaa sillaksi hallituksen ja akateemisen maailman välille, tällaista ei ainakaan minun silmiini osuneissa kaavailuissa ole nousemassa esille.Mikä on hyvä juttu. Ei niin, että minulla olisi mitään sitä vastaan, että hallitus kuuntelisi enemmän tutkijoita, päinvastoin. Pitkä kokemus tiedemaailmassa on vain osoittanut, että vaikutukset tuntuvat kulkevan paljon helpommin ministeriöistä yliopistoihin kuin toisin päin. Tiiviimpi yhteys heijastuisi luultavasti niin, että poliittinen ohjailu yliopistoissa kasvaisi ja tieteen vapaus vähenisi.Kun vaikkapa perussuomalainen ministeri kaipaisi lisää tutkittua tietoa maahanmuuton haitoista, yliopistoille muodostuisi paine korostaa tähän kysymykseen vastaavaa tutkimusta, varsinkin, jos ministeriöllä olisi jakaa rahoitusta kohdennetusti tähän tarkoitukseen – ja tuo raha olisi sitten tietenkin pois yliopistojen normaalibudjeteista. Tai kun vihreä ministeri tahtoisi lisää tietoa maahanmuuton hyödyistä, oltaisiin vastaavassa tilanteessa.Tällaista ohjailua on nykyäänkin paljon, sekä näkyvää että näkymätöntä: koska valtaosa yliopistojen rahoituksesta tulee valtiolta, ministeriöiden ääntä kuunnellaan jo nyt turhankin tarkkaan.Kun Brasilian talous tuntui takavuosina kasvavan kohisten, yliopistot kehittivät Brasilia-tutkimusta muiden tieteenalojen kustannuksella ministeriöitä miellyttääkseen. Mutta valtiovallan mielenkiinto tietysti lopahti pian sen jälkeen, kun Brasilian talous romahti. Hyvä Brasiliaa on tutkia, ei siinä mitään, mutta yliopistojen kehittäminen vaatisi mieluummin pitkäjänteistä suunnittelua kuin nopeaa reagointia valtiovallan vaihteleviin mielenkiinnon kohteisiin.kuuntelevathan poliitikot tutkijoita! Eri valiokuntien ovet käyvät tiuhaan, kun tutkijat tulevat kertomaan, miten asiat ovat. Näin toki teoriassa, mutta kuten edellisen hallituksen sote-sekoilu osoitti, asiantuntijoita kyllä kuullaan mutta ei kuunnella, elleivät heidän kantansa ole hallituksen suunnitelmiin sopivia.Valitettavan usein, ja halki koko puoluekentän, poliitikot ensin lyövät kantansa lukkoon ja sitten kuuntelevat asiantuntijoita valikoiden. Olen itsekin käynyt valiokunnissa puhumassa, ja eräät kansanedustajat ovat kuunnelleet kiinnostuneina ja tehneet merkintöjä, kun taas toiset ovat keskittyneet sähköpostin selailuun.Kukoistaakseen yliopistot tarvitsevat etäisyyttä politiikkaan ja talouselämään, eivät kiinteää yhteyttä niihin. Tutkijoiden mahdollisuus keskittyä tärkeisiin tutkimuskysymyksiin ilman ulkopuolista ohjailua tuo tieteelle vapauden ja samalla antaa sille uskottavuutta.Jos tupakkateollisuus tukee muista kuin tupakasta aiheutuvien hengitystiesairauksien tutkimusta, tutkijan on vaikea säilyttää uskottavuuttaan, ja jos vain tällaiset tutkimukset saisivat rahoitusta, kokonaiskuva hämärtyisi. Tutkimuksen kohdentaminen poliittisesti valittuihin aiheisiin vääristää tieteen antamaa kokonaiskuvaa, vaikka yksittäinen tutkimus olisi sinänsä täysin asiallinen. Jätetäänkö ilmastotutkimus rahoituksetta vai saako se runsaasti rahoitusta? Tutkitaanko maahanmuuton haittoja vai hyötyjä? Kansallisia tieteitä vai islamia? Kaikessa tässä valtiovallan ja tiedemaailman kiinteä yhteys tarjoaa mahdollisuuden poliittisella ohjailulla vaikuttaa tutkimuksen painopisteisiin ja sitä kautta kansalaisten maailmankuvaan.Mutta onneksi tiedeministeriä ei tunnu olevan tulossa.